В Свердловской области РТРС отменила профилактические работы на телебашнях на период режима самоизоляции

14:08 | 8.04.2020

Фото: oblgazeta.ru

Решение о приостановлении регламентных работ приняли в областном филиале Российской телевизионной и радиовещательной сети после обращения региональных властей.



В условиях, когда в стране введен нерабочий режим и большинство жителей находятся на самоизоляции, медиапотребление значительно выросло.



В РТРС не только отменили профилактические работы, которые могут сопровождаться прерыванием трансляции цифрового эфира, но и перешли на усиленный режим для поддержания бесперебойной работы оборудования, в том числе, в случае аварийных остановок.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»