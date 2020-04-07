В Екатеринбурге осужден мужчина, который поджег посетителя кладбища

14:03 | 8.04.2020

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Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал виновным 24-летнего уроженца Нижнего Тагила Ивана Толстых в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «г», ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия), ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, инцидент произошел в августе 2018 года на Широкореченском кладбище Екатеринбурга. Толстых с товарищем, личность которого не установлена, будучи в состоянии алкогольного опьянения, заприметили проходящего мимо мужчину. Молодые люди попросили его дать им мелких денег на спиртное, на что тот ответил отказом. Тогда подсудимый с товарищем догнали потерпевшего и выхватили из его рук полиэтиленовый пакет с находящейся в нем пластиковой бутылкой с растворителем, после чего избили и забрали из карманов одну тысячу рублей и телефон стоимостью одна тысяча рублей.



Затем сообщник подсудимого достал из полиэтиленового пакета потерпевшего бутылку растворителя и вылил находящуюся в ней жидкость на лежащего на земле потерпевшего. При этом Толстых, зная о горючести жидкости, бросил горящую спичку в облитого растворителем потерпевшего, нанеся ему телесные повреждения в виде ожогов.

Согласно заключению экспертов, потерпевший получил термические ожоги 2-3 степени площадью 40 % поверхности тела. Позднее мужчина скончался в горбольнице.



Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил Ивану Толстых наказание в виде 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»