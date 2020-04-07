Мэрия Нижнего Тагила потратила три миллиона рублей на борьбу с коронавирусом

13:18 | 8.04.2020

Фото: mstrok.ru

На защиту населения от коронавируса власти Нижнего Тагила уже потратили три миллиона рублей. По словам мэра Владислава Пинаева, деньги были выделены из резервного фонда города.



Большая часть средств ушла на дезинфекцию городских учреждений, в частности детских садов, где планируется ввести дежурные группы для детей работающего во время режима самоизоляции населения, передает издание tagilcity.ru со ссылкой на чиновника. Еще 70 тысяч рублей были вложены на средства медзащиты в обсерваторах и изоляторах — маски и перчатки.



Глава города отметил, что инфекционная больница Нижнего Тагила готова принимать пациентов с коронавирусом, однако, по данным штаба, случаев заражения не выявлено.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»