Новости дня
13:03 | 8.04.2020
Фото: yandex.com
В России число зараженных коронавирусом достигло 8 672
За весь период зафиксировано 63 (+5) летальных исхода: 2 в Московской области, 1 в Республике Северная Осетия, 1 в Иркутской области, 1 в Хабаровском крае. За весь период в России от коронавируса скончалось 63 человека.
Выздоровели 580 человек (+86): Москва - 48, Краснодарский край -6, Нижегородская область - 5, Свердловская область – 3, Московская область -3, Чеченская республика – 3, Ставропольский край – 3, Республика Татарстан – 2, Республика Калмыкия – 2, Севастополь -2, Ленинградская область -1, Красноярский край -1, Пермский край -1, Кабардино-Балкарская республика – 1, Калининградская область – 1, Ханты-Мансийский АО – 1, Липецкая область – 1, Волгоградская область -1, Мурманская область - 1.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
Сегодня
14:20 | 8.04.2020
Власти пообещали помочь многодетному отцу из Екатеринбурга пройти тест на коронавирус после публикации veved.ru
14:08 | 8.04.2020
В Свердловской области РТРС отменила профилактические работы на телебашнях на период режима самоизоляции
14:03 | 8.04.2020
В Екатеринбурге осужден мужчина, который поджег посетителя кладбища
13:44 | 8.04.2020
Для удобства пермяков скорректирован график работы ряда маршрутов общественного транспорта
13:36 | 8.04.2020
Свердловские заключенные уже сшили более 17 тысяч защитных масок
13:03 | 8.04.2020
В России число зараженных коронавирусом достигло 8 672
12:54 | 8.04.2020
В Прикамье ликвидирована опасность возникновения заторов льда на 3 участках рек Тулвы и Усьвы
12:52 | 8.04.2020
В Свердловской области еще пять человек заразились коронавирусом
12:42 | 8.04.2020
На Урале разработали памятку о мерах поддержки в ситуации с COVID-19 для жителей с нарушением слуха
12:37 | 8.04.2020
Власти Прикамья выплатят по 15 тысяч рублей сотрудникам организаций, которые ограничили работу из-за самоизоляции
12:22 | 8.04.2020
В Свердловской области может находиться пропавшая без вести мать с двумя детьми из Татарстана
12:13 | 8.04.2020
Ремонт путепровода на улице Светлогорской в Перми начнется 11 апреля
12:09 | 8.04.2020
В Прикамье умер еще один пациент с коронавирусом
12:01 | 8.04.2020
Губернатор Свердловской области попросил не запрещать церемонии похорон из-за коронавируса
11:59 | 8.04.2020
С начала 2020 года «Т Плюс» в Перми подключила к теплу три многоквартирных дома, торговый центр и школу
11:43 | 8.04.2020
«Просто распил денег»: депутат Киселёв усомнился в рациональности расходов мэрии на пиар
11:38 | 8.04.2020
На Урале завершились поиски 15-летней девочки
11:18 | 8.04.2020
В Свердловской области усилили меры по обработке домов престарелых
10:54 | 8.04.2020
Еще один эвакуационный рейс «Уральских авиалиний» из Индии отменен
10:28 | 8.04.2020
Житель Екатеринбурга накопил 25 штрафов за нарушение ПДД
10:12 | 8.04.2020
Жители Свердловской области получат пенсии за апрель досрочно
09:54 | 8.04.2020
Ночью в Свердловской области сгорели два автомобиля
09:39 | 8.04.2020
В Нижнем Тагиле оштрафованы двое граждан за нарушение карантина
09:22 | 8.04.2020
Еще один работник «ВСМПО-Ависма» на Урале госпитализирован с подозрением на коронавирус
21:36 | 7.04.2020
Свердловские общественники при поддержке коллег из Дагестана присоединились к волонтерской работе
19:54 | 7.04.2020
В Прикамье выздоровел еще один пациент с коронавирусом
19:28 | 7.04.2020
МЧС вновь предупреждает свердловчан о сильном ветре и осадках