В России число зараженных коронавирусом достигло 8 672

В России за минувшие сутки зарегистрировали 1175 новых случаев коронавирусной инфекции в 56 регионах. Общее число заболевших возросло до 8672 человек в 81 регионе.За весь период зафиксировано 63 (+5) летальных исхода: 2 в Московской области, 1 в Республике Северная Осетия, 1 в Иркутской области, 1 в Хабаровском крае. За весь период в России от коронавируса скончалось 63 человека.Выздоровели 580 человек (+86): Москва - 48, Краснодарский край -6, Нижегородская область - 5, Свердловская область – 3, Московская область -3, Чеченская республика – 3, Ставропольский край – 3, Республика Татарстан – 2, Республика Калмыкия – 2, Севастополь -2, Ленинградская область -1, Красноярский край -1, Пермский край -1, Кабардино-Балкарская республика – 1, Калининградская область – 1, Ханты-Мансийский АО – 1, Липецкая область – 1, Волгоградская область -1, Мурманская область - 1.