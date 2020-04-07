В Свердловской области еще пять человек заразились коронавирусом

12:52 | 8.04.2020

Фото: mobileshopua.online

В Свердловской области за минувшие сутки зафиксировали еще пять случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе COVID-19 обнаружен у 56 человек.



Отметим, за минувшие сутки в России подтверждены 1175 случаев новой коронавирусной инфекции в 56 регионах страны. Всего зарегистрировано 8672 заболевших в 82 регионах. За все время от COVID-19 выздоровели в стране 580 человек, погибло – 63.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»