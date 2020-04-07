На Урале разработали памятку о мерах поддержки в ситуации с COVID-19 для жителей с нарушением слуха

12:42 | 8.04.2020

Фото: скриншот видео

Специальный видеоролик-памятку о коронавирусе с сурдопереводом областное Минсоцполитики распространяет среди жителей с инвалидностью по слуху.



Такие свердловчане, находясь на самоизоляции, сегодня особенно нуждаются в поддержке – с покупкой и доставкой продуктов, медикаментов, товаров первой необходимости, помощи в осуществлении платежей за ЖКХ, выносе мусора.



Уральцам, в частности, напоминают, что оставить свои заявки на оказание помощи в условиях особого режима по COVID-19, можно через диспетчерские центры для людей с нарушениями слуха – они работают в Екатеринбурге, Первоуральске, в Артемовском и Каменске-Уральском.



Получить помощь также можно:



- Воспользовавшись мобильным приложением «ОНФ. Помощь» – в заявке указать на ограничения по слуху.



- Отправив СМС на единый телефон экстренных служб 112, начав сообщение с трех звездочек (***), затем – основной текст.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»