В Свердловской области может находиться пропавшая без вести мать с двумя детьми из Татарстана

12:22 | 8.04.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Поисковый отряд объявил о начале поисков в Свердловской области семьи из Республики Татарстан. Мать с двумя детьми 12 и 14-ти лет ушли из дома 5 апреля и не вернулись.



Приметы матери, Алии Рамильевны Черновой (Кондратьевой, Миназаевой): рост 150 см, худощавого телосложения, русые волосы, голубые глаза. На момент пропажи 35-летняя женщина была одета в черную куртку, голубые спортивные брюки и черные ботинки с мехом.



Приметы 12-летнего Максима Кондратьева: рост 144 м, худощавого телосложения, светло-русые волосы, серо-голубые глаза. На момент пропажи школьник был одет в черную куртку, джинсы, темно-серые ботинки, черную с белым шапку.



Приметы 14-летнего Олега Кондратьева: пост 148 см, худощавого телосложения, русые волосы, серые глаза. На момент пропажи подросток был одет в серую куртку, синие джинсы и голубые резиновые сапоги.



Если вам что-либо известно о местонахождении пропавших, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргам Ирэн 8-985-920-86-87 и Альбине 8-987-289-84-79.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»