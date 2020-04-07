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11:43 | 8.04.2020
Фото: znak.com
«Просто распил денег»: депутат Киселёв усомнился в рациональности расходов мэрии на пиар
Депутат обратил внимание на то, как в феврале 2020 года сумма на освещение деятельности мэрии в СМИ увеличилась на 79 миллионов 30 тысяч рублей, в сравнении с постановлением от 30 декабря 2019 года. «А ведь через Гордуму такие корректировки не проходили. А это рост в 6,5 раз! То есть на 32 машины скорой помощи. Как так? Не стесняясь. И, как я понимаю, это не предел в безумной откровенности городской Администрации. И эти люди нас чему-то учат?!», – возмущается он.
Киселев написал, что часть из денег на пиар тратится на содержание структур с неясным функционалом: это, в частности, Департамент информационной политики, Департамент общественных связей и МАУ «Город».
Также Киселев заявил, что от части трат можно было в принципе отказаться, например, от изготовления сувенирной продукции и освещения деятельности городского хозяйства: «Изготовление сувенирной продукции. Календари и прочий балет, опера, керамика. В наше время? Календарь – вообще устаревший объект. Просто распил денег. Но печать одного календаря – минус одна машина скорой помощи. Освещение деятельности городского хозяйства. Это к чему? Есть проблема – о ней напишут. Есть трудовой подвиг по мытью улиц – напишут. Нет подвига – извините, работать надо. Зачем за это деньги платить?», – написал депутат.
Напомним, что ранее депутаты екатеринбургской городской думы официально попросили мэра города Высокинского сократить расходы на пиар и рекламу в бюджете на 2020 год. По их подсчетам, из бюджета можно было бы сэкономить до 300 млн рублей. Они предложили направить эти деньги на зарплату медицинскому персоналу, организацию массового тестирования на коронавирус, усиление противоэпидемического режима, закупку машин скорой помощи и другие меры по борьбе с пандемией.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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