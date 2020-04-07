В Свердловской области усилили меры по обработке домов престарелых

11:18 | 8.04.2020

Фото: Департамент информполитики Свердловской области

На Среднем Урале в связи с распространением коронавируса меры дезинфекции и обработки территорий социальных учреждений, где проживают пожилые люди и инвалиды.



Такие работы уже завершены в четырех стационарах Свердловской области. До конца недели планируется обработать территории соцучреждений в Первоуральске, поселке Билимбай, Березовском и Сысерти, сообщает департамент информполитики Свердловской области.



Добавим, что в социальных учреждениях стационарного типа сейчас установлены особые меры санитарного контроля: несколько раз в день дезинфицируют все помещения, соблюдается режим проветривания, отменены массовые мероприятия и исключен контакт с посетителями, а выход проживающих в пансионатах за пределы территории ограничен.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»