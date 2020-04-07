Житель Екатеринбурга накопил 25 штрафов за нарушение ПДД

10:28 | 8.04.2020

Фото: mtdi.mosreg.ru

В Екатеринбурге судебные приставы наведались к жителю, который накопил 25 штрафов за нарушение Правил дорожного движения. Сумма его задолженности составила 14 тысяч рублей.



Чтобы замотивировать нарушителя оплатить выписанные штрафы, приставы лишили мужчину права управления транспортным средством, сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.



Это сработало, и нарушитель полностью оплатил свой долг в полной мере.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»