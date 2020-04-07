Жители Свердловской области получат пенсии за апрель досрочно

10:12 | 8.04.2020

Фото: zen.yandex.ru

В связи с угрозой распространения коронавируса региональным отделением Пенсионного Фонда России принято решение о досрочной выплате пенсий свердловчанам.



Как рассказали в пресс-службе ПФР, те, кому выплаты зачисляются на счета в кредитные организации ежемесячно 13 и 23 числа, получат пенсии досрочно 9 апреля.



Свердловчанам, которым обычно приносят пенсии на дом, получат их в срок до 12 апреля. Если их не будет дома, то им повторно доставят выплаты с 13 по 23 апреля.



Чтобы узнать подробную информацию о выплатах не нужно приходить в территориальные органы Пенсионного фонда, достаточно позвонить по номеру регионального отделения ПФР 8-343-286-78-01.





Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»