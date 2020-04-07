Ночью в Свердловской области сгорели два автомобиля

09:54 | 8.04.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Этой ночью на Среднем Урале полыхали два автомобиля: отечественный «ВАЗ-2108» и иномарка «Volkswagen Caravelle».



Первый инцидент произошел в Нижнем Тагиле накануне вечером в 21:05 по местному времени. На вызов выехали шесть спасателей на двух спецмашинах.



Сообщение о возгорании иномарки поступило на пульт диспетчера в 03:34 по местному времени. Тушить пожар выехали девять огнеборцев на двух спецмашинах.



Все работы на местах происшествия завершились в считанные минуты.



Добавим, стоимость нового «Volkswagen Caravelle» варьируется от 750 тысяч рублей до 1,2 миллионов рублей.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»