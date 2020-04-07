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09:39 | 8.04.2020
Фото: news.myseldon.com
В Нижнем Тагиле оштрафованы двое граждан за нарушение карантина
В обоих случаях полицейские составили протоколы по части 2 статьи 6.3 КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих». Штраф за нарушение составляет от 15 до 40 тысяч рублей. Известно, что одного жителя оштрафовали на 15 тысяч рублей. Наказание второго пока неизвестно, передает агентство «Все новости».
Добавим, на момент публикации лабораторно подтвержден 51 случай заражения коронавирусом. В Нижнем Тагиле не зарегистрировано ни одного случая заболевания инфекцией.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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