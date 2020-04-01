В Свердловской области сократят интервалы движения общественного транспорта

20:53 | 7.04.2020

Фото: drive2.ru

В Свердловской области будут сокращены интервалы движения общественного транспорта, которые раньше были увеличены из-за введения режима самоизоляции, об этом сообщает Telegram-канал «СтопCOVID-19».



«Автобусы, троллейбусы, трамваи и маршрутки станут ходить чаще, чтобы людям было удобнее добираться на работу», - пишет «СтопCOVID-19».



Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области зафиксирован 51 случай коронавируса.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»