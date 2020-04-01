МЧС вновь предупреждает свердловчан о сильном ветре и осадках

19:28 | 7.04.2020

Фото: sm-news.ru

В ГУ МЧС по Свердловской области предупредили о сильном порывистом ветре до 20 м/с и осадках в виде дождя со снегом завтра, 8 апреля. В связи с этим спасатели попросили жителей быть внимательными и осторожными.



«Осадки в виде дождя и мокрого снега могут осложнить дорожную ситуацию, поэтому соблюдение скоростного режима и безопасной дистанции, аккуратность при совершении маневров – залог безопасности», - подчеркнули в МЧС.



Также спасатели напомнили, что гражданам не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами и недостроенными зданиями.



Кроме того, свердловчанам не следует забывать о мерах пожарной безопасности и исключить использование открытого огня.



Обо всех чрезвычайных ситуациях необходимо сообщать по единому номеру пожарных и спасателей МЧС России 101 или на единый номер вызова экстренных служб 112.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»