В Свердловской области разыскивается мужчина, скрывшийся от следственного комитета

19:00 | 7.04.2020

Фото: МО МВД «Краснотурьинский»

В Свердловской области полицейские разыскивают мужчину, скрывшегося от следствия следственного комитета, об этом сообщили в МО МВД России «Краснотурьинский».



Отмечается, что Черных Александр Олегович подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 198 УК РФ.



Всех, кому известная какая-либо информация о местонахождении Черных, просят сообщать по номерам 8 (34383) 3-34-33 - ОУР, 3-40-79 - ДЧ.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»