В Асбесте задержали свердловчанку, распространившую в сети фейк о коронавирусе

18:47 | 7.04.2020

Фото: solreg.ru

Полиция Асбеста задержала свердловчанку, распространявшую недостоверную информацию о коронавирусе. Как сообщил пресс-секретарь областного главка Валерий Горелых, в одной из социальных сетей женщина сообщала о местном жителе, якобы заболевшем COVID-19.



После проверки сотрудники МВД выяснили, что мужчина, о котором идет речь, здоров и подозрений на коронавирус у него нет.



Позже сыщики выяснили, что распространителем фейка оказалась местная жительница, которая ранее не была судима. За нарушение её привлекли к административной ответственности по ч.9 ст.13.15 КоАП РФ. Ей грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»