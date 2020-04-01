Власти Свердловской области просят граждан всех вероисповеданий молиться дома

18:15 | 7.04.2020

Фото: ekaterinburg.bezformata.com

Верующим свердловчанам стоит соблюдать изоляционный режим вне зависимости от вероисповедания. Об этом заявил заместитель губернатора Павел Креков сегодня, 7 апреля, на брифинге.



«Хотел бы обратиться к гражданам вне зависимости от их вероисповедания: всем предписан изоляционный режим. И хотя человек должен иметь здоровый дух, этот дух должен быть в здоровом теле. Опасность распространения коронавируса должна учитываться», - сказал Креков.



Напомним, на сегодняшний день в регионе лабораторно подтвержден 51 случай коронавируса.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»