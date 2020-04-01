В Камышлове экскаватор вспахал газон, пытаясь прочистить канаву от грязи

Камышлов в очередной раз отличился в плане благоустройства: зимой там почти не чистили дороги от снега, а с наступлением весны подрядные организации решили подбавить грязи на улицы, которой итак хватает на дорогах и тротуарах. Как рассказали корреспонденту veved.ru жители города, днем 7 апреля сотрудники одной из подрядных организаций решили прочистить водоотводную канаву в центральной части Камышлова по улице Карла Маркса с помощью экскаватора-погрузчика. Что из этого получилось видно на фотогрфиях.Рабочих не смутило, что ширина ковша почти в три раза больше ширины канавы, которую надо было прочистить от грязи и мусора. В результате непрофессиональных действий «благоустроителей» была вспахана половина газона, а грязи стало еще больше. Кроме этого, в какой-то момент экскаватор-погрузчик и вовсе погряз в этой жиже, едва не застряв в канаве.По словам внимательных горожан, данное транспортное средство периодически используется подрядными организациями, к которым имеет отношение известный в городе бизнесмен по фамилии Акулов.