Губернатор выписал премии свердловским медикам, борющимся с коронавирусом

Опубликован и вступил в законную силу указ главы региона Евгения Куйвашева, предполагающий ежемесячную прибавку к заработной плате врачей и медперсонала.- Для врачей, работающих в стационарах больниц, – по 40 тысяч рублей- Среднего медперсонала больниц — по 20 тысяч рублей- Младшего медперсонала больниц – по 10 тысяч рублей- Для врачей скорой медицинской помощи – по 20 тысяч рублей- Среднего медперсонала «скорых» — по 15 тысяч рублей- Других сотрудников «скорых» — по 5 тысяч рублей.- Для врачей лабораторий, работающих с тестами, – по 30 тысяч рублей- Среднего медперсонала лабораторий – по 15 тысяч рублей- Младшего медперсонала лабораторий — по 7,5 тысячи рублей