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16:49 | 7.04.2020

Фото: Яндекс, карта самоизоляции

Индекс самоизоляции в Екатеринбурге вновь ниже, чем других городах Урала

Согласно индексу самоизоляции Яндекса, в Екатеринбурге меньшее количество людей соблюдает карантинные меры, чем в других городах Урала. Так, днем во вторник индекс столицы Урала только 2.9. В Нижнем Тагиле, Кургане и Тюмени – 3.6, а самый высокий процент сидящих дома в Перми - индекс составляет 3.8.

Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области подтвердили еще семь случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество официально зарегистрированных случаев - 51.

В целом по стране за минувшие сутки подтверждены 1154 новых случая коронавируса в 43 регионах, одиннадцать летальных исходов, полностью выздоровели 73 человека.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 7497 случаев коронавируса в 81 регионах. За весь период зафиксировано 58 летальных случая, выздоровели 494 человека.

Мы напоминаем о введении режимов самоизоляции и призываем соблюдать карантинные меры до улучшения эпидемиологической ситуации в России.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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