В Екатеринбурге предстоит перераспределение трат бюджетных денег

16:32 | 7.04.2020

Фото: vladtime.ru

Депутаты муниципального парламента обратились к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому с предложением о рассмотрении возможности сокращения ряда неприоритетных расходов бюджета уральской столицы. Об этом сообщает заместитель Председателя Екатеринбургской городской думы Виктор Тестов.



По словам вице-спикера, Екатеринбург готовится к существенному сокращению бюджета. Вопрос стоит остро не только о тратах десятков миллионов рублей на СМИ или урезании казны по неприоритетным направлениям, но и защите социальных расходов и статей, от которых зависит жизнеобеспечение уральской столицы.



Как сегодня было сказано на совместном заявлении руководителей города, бюджет в связи с ситуацией теряет доходы – миллиарды, – из-за чего предстоит корректировка бюджета. «Городская Дума уже вышла с такой инициативой и отказывается от средств, которые планировалось направить на освещение деятельности народных избранников. Решено предложить Администрации города Екатеринбурга сократить расходы по этой статье и перераспределить их на другие цели – более важные. Депутаты это поддерживают», - отмечает Тестов.



Депутаты предлагают освободившиеся средства направить на меры по борьбе с коронавирусом: массовое тестирование жителей города, восполнение потерь зарплат медицинскому персоналу, усиление противоэпидемиологической службы и другие.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»