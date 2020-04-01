Разработка ФМБА от коронавируса вошла в список перспективных вакцин ВОЗ

16:07 | 7.04.2020

Фото: atomic-energy.ru

Разработка вакцины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) вошла в список перспективных вакцин ВОЗ. Об этом сообщили в пресс-службе института.



Напомним, 23 марта разработка вакцины ФМБА прошла первую фазу. «Это рекомбинантная вакцина, не из живого вируса, а из белков, которые имеют эпитопы так называемые, или центры связывания с вирусом», – рассказала руководитель агентства Вероника Скворцова.



Сообщается, что все испытания закончатся в июле, а примерно через 11 месяцев вакцина будет получена.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»