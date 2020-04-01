Свердловские медики обследовали еще полторы тысячи человек на коронавирус

15:58 | 7.04.2020

Фото: wusf.org

За минувшие сутки в Свердловской области проведено 1776 исследований проб на коронавирус, взятых у людей, имеющих показания для тестирования. Врачи обследовали 1575 человек.



Отметим, всего специалисты провели более 26 тысяч исследований и обследовали около 21,5 тысячи человек.



Напомним, на момент публикации в Свердловской области лабораторно подтвержден 51 случай коронавирусной инфекции. Среди свердловчан с подтвержденным диагнозом, которые проходят лечение, – жители Екатеринбурга, Камышлова, Полевского, Заречного и Верхнего Тагила.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»