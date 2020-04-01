Новости дня
14:32 | 7.04.2020
Фото: СУ СКР по Свердловской области
В Свердловской области осуждены двое молодых людей, виновные в смерти товарища
Как сообщает СУ СКР по Свердловской области, инцидент произошел в июне 2019 года. Молодые люди, будучи в состоянии алкогольного опьянения, повздорили с 19-летним товарищем, в результате чего между друзьями завязалась драка. На почве ссоры злоумышленники причинили своему оппоненту множественные удары руками. В итоге потерпевшему была причинена закрытая черепно-мозговая травма, от которой он скончался на месте происшествия.
В ходе предварительного следствия был допрошен ряд свидетелей, проведены осмотры места происшествия и предметов, очные ставки, а также порядка 10 судебных экспертиз. Приговором суда, вступившим в законную силу, старшему из подсудимых назначено наказание в виде девяти лет восьми месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а его подельнику — в виде девяти лет лишения свободы, также с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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