В Свердловской области осуждены двое молодых людей, виновные в смерти товарища

14:32 | 7.04.2020

Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Кировграде осуждены двое молодых людей в возрасте 19 и 26 лет, признанные виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть).



Как сообщает СУ СКР по Свердловской области, инцидент произошел в июне 2019 года. Молодые люди, будучи в состоянии алкогольного опьянения, повздорили с 19-летним товарищем, в результате чего между друзьями завязалась драка. На почве ссоры злоумышленники причинили своему оппоненту множественные удары руками. В итоге потерпевшему была причинена закрытая черепно-мозговая травма, от которой он скончался на месте происшествия.



В ходе предварительного следствия был допрошен ряд свидетелей, проведены осмотры места происшествия и предметов, очные ставки, а также порядка 10 судебных экспертиз. Приговором суда, вступившим в законную силу, старшему из подсудимых назначено наказание в виде девяти лет восьми месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а его подельнику — в виде девяти лет лишения свободы, также с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»