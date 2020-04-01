Свердловчане будут платить за электроэнергию по обычным нормативам, несмотря на карантин. На их защиту встал депутат Госдумы

14:17 | 7.04.2020

Депутат Государственной думы Дмитрий Ионин на встрече фракции «Справедливой России» с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным поднимет тему расчетов россиян с энергетиками за потребленные энергоресурсы в период самоизоляции – нерабочих дней, объявленных Президентом России для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.



Как указывает Дмитрий Ионин, согласно законодательству, нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, но фактически, многие свердловчане с 30 марта сидят дома, и карантинный период продлится как минимум до 20 апреля. При этом согласно постановлению Региональной энергетической комиссии Свердловской области, в выходные дни при начислении платы за электричество должен применяться пониженный тариф (так называемые тарифы, «установленные для ночной зоны»).



Как в связи с законодательными расхождениями будут поступать энергетики и могут ли жители рассчитывать на перерасчет, пока неизвестно. Эту тему и намерен озвучить на встрече с премьер-министром Дмитрий Ионин.



«Сидя на самоизоляции, жители Екатеринбурга платят по 4,67 руб. за киловатт/час, хотя, по логике, должны платить 2,20 руб. Разница - более чем в два раза! Энергетики не обеднеют, если месяц будут собирать плату на основании тарифов выходного дня. Тем более, они все дружно попросились в перечень предприятий, имеющих право на господдержку, в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса» – рассказал Дмитрий Ионин.



Парламентарий направил также депутатский запрос в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку на предмет нарушения прав граждан.



«Сейчас власти надо находить любые законные основания для снижения финансовой нагрузки на граждан», – отметил Дмитрий Ионин.



В пресс-службе АО «Екатеринбургэнергосбыт» заявили, что в связи с Указом Президента Российской Федерации дни с 30 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года установлены как нерабочие, а согласно рекомендациям Министерства труда и социальной защиты РФ для работников и работодателей, нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, в связи с чем в период с 30 марта по 30 апреля 2020 года АО «Екатеринбургэнергосбыт» в расчетах с населением и приравненным к нему категорий потребителей будет применять тарифы будних дней. Что касается выходных календарных дней (субботы и воскресенья), то они как считались выходными, так и остаются ими. Таким образом, жителям Екатеринбурга придется платить по-прежнему.

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