 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

14:00 | 7.04.2020

Фото: Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации УФССП России по Свердловской области

В Екатеринбурге на месяц закрыли детсад, нарушивший Указ президента

Приставы Ленинского районного отдела судебных приставов Екатеринбурга приостановили деятельность детсада «ЕКБшки» на 31 день по решению суда.

Несмотря на подписанные президентом России Владимиром Путиным Указ от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и Указ Губернатора Свердловской области от 26.03.2020 «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции», организация продолжила свою деятельность.

В ходе рейда сотрудниками Роспотребнадзора было установлено, что в учреждении находилось пять детей и один воспитатель в режиме 7.00-19.00. Тем самым индивидуальный предприниматель нарушил Указ президента РФ.

Ленинским районным судом г. Екатеринбурга вынесено решение об административном наказании организации, в виде приостановления деятельности на 31 день. Судебным приставом-исполнителем незамедлительно возбуждено исполнительное производство, деятельность приостановлена, входные группы опечатаны.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

16:32 | 7.04.2020
В Екатеринбурге предстоит перераспределение трат бюджетных денег

16:16 | 7.04.2020
Администрация Перми предоставит предпринимателям отсрочку по аренде за пользование муниципальным имуществом

16:07 | 7.04.2020
Разработка ФМБА от коронавируса вошла в список перспективных вакцин ВОЗ

15:58 | 7.04.2020
Свердловские медики обследовали еще полторы тысячи человек на коронавирус

15:48 | 7.04.2020
На Среднем Урале 15-летнему подростку грозит пять лет лишения свободы за угон автомобиля

15:45 | 7.04.2020
Отделение Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю: назначим пенсию по телефонному звонку

15:29 | 7.04.2020
В Свердловской области задержан поджигатель, из-за которого пострадали 62 человека

15:20 | 7.04.2020
Более 10 малых текстильных предприятий Прикамья перепрофилировались под пошив масок

14:58 | 7.04.2020
На Урал идет хорошая погода

14:58 | 7.04.2020
В Перми пройдет единовременная сплошная дератизация

14:32 | 7.04.2020
В Свердловской области осуждены двое молодых людей, виновные в смерти товарища

14:17 | 7.04.2020
Свердловчане будут платить за электроэнергию по обычным нормативам, несмотря на карантин. На их защиту встал депутат Госдумы

14:00 | 7.04.2020
Медицинский персонал Прикамья получит дополнительные выплаты за работу в период пандемии коронавируса

14:00 | 7.04.2020
В Екатеринбурге на месяц закрыли детсад, нарушивший Указ президента

13:32 | 7.04.2020
Плохо пошутила: уралец получил 11 лет «строгача» за убийство женщины

13:19 | 7.04.2020
Три свердловских города получили новые машины скорой помощи

13:16 | 7.04.2020
Роспотребнадзор рассказал о вновь выявленных случаях коронавируса в Прикамье

13:11 | 7.04.2020
Одно заявление вместо двух: в Прикамье упростили направление маткапитала на погашение ипотеки

12:59 | 7.04.2020
В Москве от COVID-19 вылечились 222 пациента

12:55 | 7.04.2020
В городских лесах Перми начались противопожарные дежурства

12:44 | 7.04.2020
В Прикамье зафиксировано 11 новых случаев коронавируса

12:38 | 7.04.2020
В России число заражённых коронавирусом достигло 7 497

12:32 | 7.04.2020
В Свердловской области ещё семь человек заразились коронавирусом

12:31 | 7.04.2020
В Пермском крае принято решение перенести весенний призыв

12:26 | 7.04.2020
В Перми начали обрабатывать дезинфицирующим составом парки и скверы

12:20 | 7.04.2020
Число выздоровевших от коронавируса в Прикамье увеличилось до пяти

12:15 | 7.04.2020
На Среднем Урале разыскивают пропавшую ещё в январе пенсионерку

12:12 | 7.04.2020
Крупнейшие УК и ТСЖ-должники за тепло вошли в антирейтинг судебных приставов Прикамья

11:48 | 7.04.2020
Уральская компания продезинфицировала территории центров, где проживают пожилые люди

11:25 | 7.04.2020
Из-за коронавируса екатеринбургским бизнесменам отсрочили платежи за муниципальную аренду

11:23 | 7.04.2020
На Среднем Урале из Киргизии приняли первый самолёт с россиянами

11:03 | 7.04.2020
Екатеринбурженку признали виновной в убийстве мужчины на берегу Верх-Исетского пруда

10:42 | 7.04.2020
Полиция Екатеринбурга раскрыла схему хищений металла при грузоперевозках

10:22 | 7.04.2020
В столице Урала закрыли организацию, которая проводила детские праздники в карантин

09:59 | 7.04.2020
На трассе Екатеринбург – Тюмень организуют реверсивное движение

09:42 | 7.04.2020
На Урале могут находиться пропавшие без вести дети

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Апрель      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 


 