В Екатеринбурге на месяц закрыли детсад, нарушивший Указ президента

14:00 | 7.04.2020

Фото: Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации УФССП России по Свердловской области

Приставы Ленинского районного отдела судебных приставов Екатеринбурга приостановили деятельность детсада «ЕКБшки» на 31 день по решению суда.



Несмотря на подписанные президентом России Владимиром Путиным Указ от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и Указ Губернатора Свердловской области от 26.03.2020 «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции», организация продолжила свою деятельность.



В ходе рейда сотрудниками Роспотребнадзора было установлено, что в учреждении находилось пять детей и один воспитатель в режиме 7.00-19.00. Тем самым индивидуальный предприниматель нарушил Указ президента РФ.



Ленинским районным судом г. Екатеринбурга вынесено решение об административном наказании организации, в виде приостановления деятельности на 31 день. Судебным приставом-исполнителем незамедлительно возбуждено исполнительное производство, деятельность приостановлена, входные группы опечатаны.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»