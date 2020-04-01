Плохо пошутила: уралец получил 11 лет «строгача» за убийство женщины

13:32 | 7.04.2020

Фото: СУ СК РФ по Свердловской области

Ранее судимый 28-летний житель свердловского города Волчанска признан виновным в убийстве женщины. Приговор в отношении него вступил в законную силу.



Установлено, что подсудимый распивал алкогольные напитки с несколькими людьми и вступил с ними в конфликт. Поводом послужило то, что мужчине не понравились шутки. Мужчина разозлился, взял кухонный нож и причинил им ранение женщине.



Подсудимый хотел скрыться с места происшествия, однако другие участники застолья не позволили ему этого сделать. Они же вызвали полицию и «скорою помощь». Спасти пострадавшую не удалось.



Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»