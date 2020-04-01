В Москве от COVID-19 вылечились 222 пациента

12:59 | 7.04.2020

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве за прошедшие сутки от коронацируса вылечились еще 16 пациентов. Таким образован общее число выписавшихся из больниц в столице достигло 222.



Напомним, в России за минувшие сутки зарегистрировали 1154 новых случая коронавирусной инфекции в 43 регионах. Общее число заражённых в стране – 7497 человек.



За весь период зафиксировано 58 (+11) летальных исходов, выздоровели 494 (+88) человека.



Подтверждённых случаев заражения коронавирусом нет только в Ненецком автономном округе, Туве, Республике Алтай и на Чукотке.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»