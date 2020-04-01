В России число заражённых коронавирусом достигло 7 497

В России за минувшие сутки зарегистрировали 1154 новых случая коронавирусной инфекции в 43 регионах. Общее число заболевших возросло до 7497 человек.Впервые диагноз поставлен в Республике Карачаево-Черкесия. Подтверждённых случаев заражения коронавирусом нет только в Ненецком автономном округе, Туве, Республике Алтай и на Чукотке.За весь период зафиксировано 58 (+11) летальных исходов, выздоровели 494 человека (+88).