В Свердловской области ещё семь человек заразились коронавирусом

12:32 | 7.04.2020

В Свердловской области за минувшие сутки зафиксировали ещё семь случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе COVID-19 обнаружен у 51 человека.



Выздоровело и выписано еще три человека, за всё время – 25. Состояние четверых пациентов врачи оценивают как тяжелое, еще четыре человека находятся в состоянии средней тяжести. Остальные – в удовлетворительном состоянии.



За последние сутки в России подтверждены 1154 случая новой коронавирусной инфекции в 43 регионах страны. Всего зарегистрировано 7497 заболевших в 81 регионе. За всё время от COVID-19 выздоровели в стране 494 человек.



Напомним, теперь тесты заражённых свердловчан не будут подтверждать в Новосибирске, что позволит ускорить процесс диагностики COVID-19.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»