На Среднем Урале разыскивают пропавшую ещё в январе пенсионерку

12:15 | 7.04.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В селе Щелкун Свердловской области без вести пропала 65-летняя Антонина Гаджилова. С 10 января её местонахождение неизвестно. Нуждается в медицинской помощи.



Приметы: рост 153 см, xудощавое телосложение, седые волосы. Последний раз её видели в синей куртке с красными вставками, тёмно-синих спортивных штанах и коричневых сапогах.



Если вы видели пропавшую или знаете, где она может находиться – сообщите об этом инфоргу поиска Василию по номеру телефона +7 966-702-01-49.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»