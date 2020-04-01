Уральская компания продезинфицировала территории центров, где проживают пожилые люди

11:48 | 7.04.2020

Уральская компания за свой счёт продезинфицировала территорий в восьми комплексных центрах социального обслуживания населения, где проживают пожилые люди.



Обработку поможет защитить тех, кто находится в зоне риска. Её проводят концентрированным щелочным раствором с применением антибактериальных средств. Дезинфекционный состав действует в среднем в течение недели.



Отмечается, что сам центр моют регулярно. Теперь же при дезинфекции территории пожилые люди смогут выйти на улицу и подышать свежим воздухом.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»