Из-за коронавируса екатеринбургским бизнесменам отсрочили платежи за муниципальную аренду

Сегодня, 7 апреля, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и председатель городской думы Екатеринбурга Игорь Володин должны были выступить с заявлением о поддержке городского бизнеса. Трансляцию организовывала администрация города, но она сорвалась по непонятным причинам, однако предложения власти все же стали известны, передает корреспондент veved.ru.– Мы останавливаем все проверки малого бизнеса, – заявил Высокинский. – Мы даем отсрочки по земельным платежам и платежам по аренде муниципального имущества до 1 ноября. Дальше будем вместе с коллегами смотреть на наполнение бюджета и в рамках этого принимать решение.Также мэр Екатеринбурга сообщает, что потери городского бюджета значительны, сумма исчисляется несколькими миллиардами рублей. Если начинает проседать бизнес – проседает бюджет.– Я думаю, что на ближайшем заседании городской думы мы примем решение, которое касается налога на имущество физических лиц. Отмечу, что мы принимаем решения, посоветовавшись с нашими товарищами, – добавил председатель ЕГД Игорь Володин.Александр Высокинский также отметил, что из резервного фонда выделены деньги на средства индивидуальной защиты для врачей. Кроме того, он поблагодарил городской бизнес, который приобретает средства защиты и аппараты ИВЛ.– Мы будем стараться, чтобы в перечень наиболее пострадавших сфер экономики попали медицинские учреждения всех форм собственности, – сообщил мэр Екатеринбурга. Всем медикам сейчас тяжело и им нужно оказать поддержку.– Хотелось бы добавить, что из бюджета города скорой помощи выделили 16 миллионов, затем еще 24 миллиона и плюс софинансирование с областного бюджета – еще 24 миллиона. Итого 64 миллиона скорой помощи. В принципе вопрос по финансированию скорой помощи исчерпан, – заявил Игорь Володин.