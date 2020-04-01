Новости дня
11:25 | 7.04.2020
Фото: ЕГД
Из-за коронавируса екатеринбургским бизнесменам отсрочили платежи за муниципальную аренду
– Мы останавливаем все проверки малого бизнеса, – заявил Высокинский. – Мы даем отсрочки по земельным платежам и платежам по аренде муниципального имущества до 1 ноября. Дальше будем вместе с коллегами смотреть на наполнение бюджета и в рамках этого принимать решение.
Также мэр Екатеринбурга сообщает, что потери городского бюджета значительны, сумма исчисляется несколькими миллиардами рублей. Если начинает проседать бизнес – проседает бюджет.
– Я думаю, что на ближайшем заседании городской думы мы примем решение, которое касается налога на имущество физических лиц. Отмечу, что мы принимаем решения, посоветовавшись с нашими товарищами, – добавил председатель ЕГД Игорь Володин.
Александр Высокинский также отметил, что из резервного фонда выделены деньги на средства индивидуальной защиты для врачей. Кроме того, он поблагодарил городской бизнес, который приобретает средства защиты и аппараты ИВЛ.
– Мы будем стараться, чтобы в перечень наиболее пострадавших сфер экономики попали медицинские учреждения всех форм собственности, – сообщил мэр Екатеринбурга. Всем медикам сейчас тяжело и им нужно оказать поддержку.
– Хотелось бы добавить, что из бюджета города скорой помощи выделили 16 миллионов, затем еще 24 миллиона и плюс софинансирование с областного бюджета – еще 24 миллиона. Итого 64 миллиона скорой помощи. В принципе вопрос по финансированию скорой помощи исчерпан, – заявил Игорь Володин.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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