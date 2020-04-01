На Среднем Урале из Киргизии приняли первый самолёт с россиянами

11:23 | 7.04.2020

Накануне, 6 апреля, борт «Уральских авиалиний» из Киргизии доставил в Екатеринбург 35 россиян. При приеме первого самолета с соотечественниками были соблюдены необходимые меры санбезопасности.



Все пассажиры здоровы, они не имеют признаков ОРВИ. В целях дополнительной безопасности прибывшие не посещали терминалов аэропорта, и сразу по прилёте был проведен тепловизионный контроль.



Большинство прилетевших – свердловчане. Их развезли автобусами по домам. Жители Якутии, их трое, помещены под наблюдение медиков Верхнепышминской центральной городской больницы, которая ранее была подготовлена как резервная площадка для временной изоляции граждан, вернувшихся из-за рубежа.



Пассажирами получены постановления санврачей об обязательной самоизоляции, предполагающей постоянный медконтроль. Согласно действующей процедуре, на 10-й день у всех будет взят контрольный тест на коронавирус.



Россияне были вывезены из Киргизии благодаря совместным усилиям МИД РФ, Минтранса России, правительства Свердловской области и авиакомпания «Уральские авиалинии».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»