Полиция Екатеринбурга раскрыла схему хищений металла при грузоперевозках

10:42 | 7.04.2020

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Екатеринбургу установили и задержали двух граждан, которых подозревают в мошенничестве при перевозке металла. Они действовали под видом посредничества.



По версии следствия, подозреваемые с помощью сайта по подбору транспортных услуг находили организацию, которой необходимо было доставить металл из какого-либо города в Екатеринбург или близлежащие населенные пункты. Злоумышленники связывались с поставщиком и заключали договор, после чего нанимали водителя-дальнобойщика, который забирал груз и отправлялся в указанный поставщиком город.



Затем подозреваемые говорили водителю (он не знал о противоправных действиях) перегрузить металл в другую машину или доставить его на иной адрес. Товар реализовывали в пункты приема как лом.



В настоящее время полиция обладает информацией о семи подобных преступных эпизодах, совершенных в период с 2016 по 2019 годы. В различных случаях ущерб от действий похитителей составлял от 200 до 900 тысяч рублей. Общая сумма составила более 4 млн. рублей.



Следственными подразделениями территориальных органов внутренних дел в отношении подозреваемых 1985 и 1986 годов рождения возбуждены уголовные дела по различным частям статьи 159 УК Российской Федерации «Мошенничество». Им грозит до шести лет свободы. На время следствия подозреваемые будут находиться под подпиской о невыезде.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»