Новости дня
10:42 | 7.04.2020
Полиция Екатеринбурга раскрыла схему хищений металла при грузоперевозках
По версии следствия, подозреваемые с помощью сайта по подбору транспортных услуг находили организацию, которой необходимо было доставить металл из какого-либо города в Екатеринбург или близлежащие населенные пункты. Злоумышленники связывались с поставщиком и заключали договор, после чего нанимали водителя-дальнобойщика, который забирал груз и отправлялся в указанный поставщиком город.
Затем подозреваемые говорили водителю (он не знал о противоправных действиях) перегрузить металл в другую машину или доставить его на иной адрес. Товар реализовывали в пункты приема как лом.
В настоящее время полиция обладает информацией о семи подобных преступных эпизодах, совершенных в период с 2016 по 2019 годы. В различных случаях ущерб от действий похитителей составлял от 200 до 900 тысяч рублей. Общая сумма составила более 4 млн. рублей.
Следственными подразделениями территориальных органов внутренних дел в отношении подозреваемых 1985 и 1986 годов рождения возбуждены уголовные дела по различным частям статьи 159 УК Российской Федерации «Мошенничество». Им грозит до шести лет свободы. На время следствия подозреваемые будут находиться под подпиской о невыезде.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
Сегодня
11:03 | 7.04.2020
Екатеринбурженку признали виновной в убийстве мужчины на берегу Верх-Исетского пруда
10:22 | 7.04.2020
В столице Урала закрыли организацию, которая проводила детские праздники в карантин
09:59 | 7.04.2020
На трассе Екатеринбург – Тюмень организуют реверсивное движение
09:42 | 7.04.2020
На Урале могут находиться пропавшие без вести дети
09:25 | 7.04.2020
В Екатеринбурге опечатали автомойку, нарушившую карантин
09:06 | 7.04.2020
В Нижнем Тагиле несколько человек пострадали от укусов клещей
08:27 | 7.04.2020
В России предложили отменить проведение ЕГЭ в 2020 году
22:13 | 6.04.2020
Ещё два пациента с коронавирусом скончались в Москве
21:18 | 6.04.2020
В Березовском пропала 15-летняя девочка
20:37 | 6.04.2020
За сутки свердловские медики обследовали 710 человек на коронавирус
19:31 | 6.04.2020
В Свердловской области ожидается сильный ветер
18:30 | 6.04.2020
В екатеринбургские больницы поступят 23 новых аппарата ИВЛ
18:20 | 6.04.2020
В Екатеринбурге закрылось движение по улице Белореченской
17:57 | 6.04.2020
Жители Прикамья могут заплатить за вывоз мусора в течение года
17:47 | 6.04.2020
На Среднем Урале могут ввести штраф за несоблюдение самоизоляции
17:29 | 6.04.2020
Пермский производитель Baseg предлагает многоразовые маски
17:04 | 6.04.2020
Свердловские учителя и школьники столкнулись с проблемами в дистанционном обучении
16:33 | 6.04.2020
Участники «Молодежки ОНФ» побывали в пермском кардиоцентре, который примет пациентов с коронавирусом
16:24 | 6.04.2020
На ремонт Баранчинского тракта потратят более 5 миллионов рублей
16:24 | 6.04.2020
Пермяки смогут самоизолироваться на дачах
16:11 | 6.04.2020
Пермские МФЦ будут выдавать документы на дому
16:04 | 6.04.2020
Пенсионный фонд Прикамья проведет прямую линию
15:59 | 6.04.2020
В период карантина в Екатеринбурге снизилось количество ДТП
15:58 | 6.04.2020
В Прикамье за нарушение специального режима приостановлена деятельность 25 объектов
15:13 | 6.04.2020
Игорь Сапко: Потребность в донорской крови сейчас очень высока