На трассе Екатеринбург – Тюмень организуют реверсивное движение

09:59 | 7.04.2020

пресс-служба Уралуправтодора

На трассе Р-351 Екатеринбург – Тюмень из-за ремонта железнодорожного переезда на протяжении трёх дней будет организовано реверсивное движение.



Ремонт ж/д переезда на 48-м км трассы организует Свердловская железная дорога. Работы будут идти 15, 16 и 17 апреля с 10:00 до 20:00.



На участке все эти дни будут работать регулировщики. Объехать место ремонта можно через посёлок Студенческий. Водителей попросили с пониманием отнестись к изменениям и заранее планировать свой маршрут.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»