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09:42 | 7.04.2020
На Урале могут находиться пропавшие без вести дети
Приметы Максима Кондратьева: рост 144 см, худощавого телосложения, светло-русые волосы, серо-голубые глаза. Был одет в чёрную куртку, джинсы, тёмно-серые ботинки, чёрную с белым шапку.
Приметы Олега Кондратьева: рост 148 см, худощавого телосложения, русые волосы, серые глаза. Был одет в серую куртку, синие джинсы, голубые резиновые сапоги.
Приметы Алии Черновой (Кондратьевой, Миназевой): рост 150 см, худощавого телосложения, русые волосы, голубые глаза. Была одета в чёрную куртку, голубые спортивные брюки, черные с мехом ботинки.
Если вам известно местонахождение пропавших – морщите об этом инфоргам Ирэну (89859208687) или Альбине (89872898479).
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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