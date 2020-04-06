На Урале могут находиться пропавшие без вести дети

09:42 | 7.04.2020

В Свердловской области могут находиться без вести пропавшие дети и женщина. 5 апреля они ушли из дома в Лениногорске (Республика Татарстан) и не вернулись.



Приметы Максима Кондратьева: рост 144 см, худощавого телосложения, светло-русые волосы, серо-голубые глаза. Был одет в чёрную куртку, джинсы, тёмно-серые ботинки, чёрную с белым шапку.



Приметы Олега Кондратьева: рост 148 см, худощавого телосложения, русые волосы, серые глаза. Был одет в серую куртку, синие джинсы, голубые резиновые сапоги.



Приметы Алии Черновой (Кондратьевой, Миназевой): рост 150 см, худощавого телосложения, русые волосы, голубые глаза. Была одета в чёрную куртку, голубые спортивные брюки, черные с мехом ботинки.



Если вам известно местонахождение пропавших – морщите об этом инфоргам Ирэну (89859208687) или Альбине (89872898479).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»