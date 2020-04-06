В Екатеринбурге опечатали автомойку, нарушившую карантин

09:25 | 7.04.2020

Фото: отдел по взаимодействию со средствами массовой информации УФССП России по Свердловской области

Судебные приставы Октябрьского районного отдела Екатеринбурга за нарушение карантина приостановили деятельность автомойки по адресу ул. Восточная, 7в на 32 дня.



Продолжив свою деятельность, предприятие нарушило Указ Президента РФ от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации» нерабочих дней», Указ Губернатора Свердловской области от 26.03.2020 «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции».



Судебными приставами-исполнителями возбуждено исполнительное производство. Входные группы автомойки опечатаны. Руководство предприятия-должника предупреждено об ответственности в случае незаконного возобновления деятельности.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»