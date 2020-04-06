В Нижнем Тагиле несколько человек пострадали от укусов клещей

09:06 | 7.04.2020

Фото: Игорь Зарембо

В Нижнем Тагиле пять человек пострадали от укусов клещей. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Все укушенные старше 18 лет, и ни у кого из них не оказалось противоклещевых прививок.



Так, 40-летний житель Ленинского района обнаружил на себе клеща, когда находился в посёлке Черноисточинск 1 апреля. Кроме него, трое горожан пострадали на территории коллективных садов.



Все клещи сданы на исследование в лабораторию городского Центра гигиены и эпидемиологии.



Напомним, в настоящее время вакцинация против клещевого энцефалита в Нижнем Тагиле и в Екатеринбурге временно приостановлена. Ограничения связаны с распространением коронавируса.



Избежать укуса можно, если ограничить своё пребывание на природе и регулярно осматривать себя. Если клещ всё же обнаружен, следует обратиться в травмпункт, а затем сдать насекомого на исследование. Если у вас нет прививки – в случае укуса необходимо экстренно пройти иммуноглобулинопрофилактику.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»