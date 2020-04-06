В России предложили отменить проведение ЕГЭ в 2020 году

08:27 | 7.04.2020

Фото: НТВ

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предложил отменить проведение единых государственных экзаменов (ЕГЭ) в этом году. С таким предложением к премьер-министру России Михаилу Мишустину он обратился в понедельник, 6 апреля.



«Сейчас единый госэкзамен отсрочен чуть больше, чем на две недели. Но мы понимаем, что ситуация может не завершиться к началу мая, поэтому мы бы просили проработать версию, если это придется делать и дальше, рассмотреть возможность непроведения ЕГЭ в этом году»,- цитирует «Интерфакс» обращение Смолина.



Напомним, ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил о переносе старта основной кампании единых государственных экзаменов с 25 мая на 8 июня.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»