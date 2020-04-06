Свердловский губернатор ответил на вопрос о закрытии авиасообщения с Москвой

22:46 | 6.04.2020

Сегодня в своем аккаунте в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на вопросы жителей региона.



Так, на вопрос, стоит ли закрывать екатеринбургское небо от рейсов из Москвы из-за пандемии коронавируса, глава Среднего Урала ответил, что это было бы незаконно.



«Действительно, все случаи заражения у нас – привозные, когда люди приехали с вирусом из-за границы, либо близко контактные. Мы не фиксируем случаев передачи инфекции внутри региона, что во многом является результатом тех ограничительных мер, которые действуют сегодня. Но давайте помнить, что по Конституции у нас с вами на территории всей страны единое правовое пространство, и прервать авиасообщение между регионами невозможно, - написал свердловский губернатор. - Во-первых, это будет незаконно. Во-вторых, коллеги в столице сегодня прикладывают все усилия к тому, чтобы также не допустить распространение коронавируса. Говорил об этом уже множество раз и повторю еще: лучшей мерой профилактики сегодня является максимальное социальное дистанцирование, соблюдение режима самоизоляции».

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