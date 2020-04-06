Ещё два пациента с коронавирусом скончались в Москве

22:13 | 6.04.2020

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Два пациента в возрасте 67 и 72 лет с подтвержденным коронавирусом и двусторонней пневманией скончались в Москве, передает Оперштаб.



Оба скончавшихся имели другие заболевания - хронический бронхит, сахарный диабет, гипертензия, кардиосклероз.



На сегодняшний день в России более 6 300 официально подтвержденных диагнозов COVID-19. Более 400 человек вылечились и более 45 скончались.



Напоминаем, что прервать цепочку заражений, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, может помочь самоизоляция и социальное дистанцирование.

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