В Березовском пропала 15-летняя девочка

21:18 | 6.04.2020

Фото: поисковый отряд «Прорыв»

В Березовском пропала 15-летняя Склюева Николь. Как рассказали в поисковом отряде «Прорыв», вчера вечером девочка вышла из дома, чтобы сходить в магазин и не вернулась.



Рост девочки 157 сантиметров. У нее среднее телосложение, длинные темно-русые волосы и голубые глаза.



Последний раз Николь видели одетой в светло-голубую короткую куртку, черную кофту с надписью «СТИЛЬ» на груди, черные джинсы и черные кроссовки с белой подошвой.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»