Седьмое Российско-Китайское ЭКСПО в Свердловской области перенесли на 2021 год

19:53 | 6.04.2020

Фото: russiachinaexpo.ru



В связи с непростой эпидемиологической ситуацией в мире федеральный оргкомитет принял решение перенести седьмое Российско-Китайское ЭКСПО в Свердловской области на 2021 год.



«Планируется, что ЭКСПО состоится параллельно с международной промышленной выставкой ИННОПРОМ, решение о переносе которой на 2021 год было принято ранее», - комментирует ситуацию Telegram-канал «СтопCOVID-2019».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»