В Свердловской области ожидается сильный ветер

19:31 | 6.04.2020

Фото: express-k.kz



ГУ МЧС по Свердловской области предупредило жителей региона об усилении ветра и осадках в ночь с 6 на 7 апреля.



«По данным синоптиков 6-7.04 ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедица, ветер до 27м/с», - говорится в сообщении МЧС.



Кроме того, днем 7 апреля жителям области также стоит быть осторожными: порывы ветра могут быть до 25 м/с.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»