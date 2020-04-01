Екатеринбургский департамент образования запустил обучающий проект для детей

19:05 | 6.04.2020

Фото: YouTube-канал «ОнлайнДетскийСад»

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга и актив руководителей детских садов запустили обучающий проект «ОнлайнДетскийСад», об этом рассказали в мэрии города.



В период проведения ограничительных мероприятий в связи с карантином занятия будут транслироваться с 10 до 11 часов (для детей от 3 до 5 лет) и с 11 до 12 часов (для детей от 5 до 7 лет). В создании роликов для детей принимают участие педагоги дошкольных организаций всех районов Екатеринбурга.



Отметим, что занятия направлены на социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие детей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»