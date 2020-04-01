В екатеринбургские больницы поступят 23 новых аппарата ИВЛ

18:30 | 6.04.2020

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В больницах Екатеринбурга появятся 23 новых аппарата ИВЛ. Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, досрочная доставка будет осуществлена в рамках госконтракта Уральского оптико-механического завода с минздравом региона.



Планируется, что новая техника появится до 15 апреля.



«Сегодня отгружаются первые три прибора в адрес наших лечебных учреждений, в первую очередь, это, конечно, 40-я больница Екатеринбурга, где находятся основные пациенты с коронавирусом и признаками заболевания. 13 аппаратов будут отгружены на этой неделе, контракт полностью будет исполнен досрочно – до 15 апреля. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ставит задачи по увеличению доли гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, диверсификации производств, импортозамещению востребованной номенклатуры изделий и расширению региональной кооперации. Сегодня свердловские предприятия принимают в борьбе с коронавирусом непосредственное участие, выпуская высококачественную медицинскую продукцию. Наша область является лидером среди регионов страны по производству аппаратов искусственной вентиляции легких, здесь расположены три крупнейших предприятия, производящих данную продукцию», — рассказал первый заместитель губернатора Алексей Орлов.



Отметим, аппаратура также поступит в распоряжение Свердловского областного противотуберкулезного диспансера и Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»