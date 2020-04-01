В Екатеринбурге закрылось движение по улице Белореченской

18:20 | 6.04.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В уральской столице в связи с плановым ремонтом теплотрассы энергетики закрыли движение транспорта по улице Белореченской, об этом сообщает администрация Екатеринбурга.



Речь идет об участке дворового проезда от улицы Белореченская в районе дома №36/1 до улицы Волгоградская. Отмечается, что в связи с этим изменится схема движения автобусов №05, 12, 18, 21, 38, 43, 045, 052 и 070. Водителям же необходимо заранее планировать свой маршрут и обращать внимание на временные знаки.



Планируется, что ограничение будет действовать до 5 июня.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»