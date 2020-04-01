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17:59 | 6.04.2020
Фото: local.yandex.ru
Свердловские пенсионеры досрочно получат выплаты за апрель
В пресс-службе МР «Урал» АО «Почта России» отметили, что в период самоизоляции важно, чтобы все получатели пенсий и пособий – около 300 человек – находились дома. В случае, если почтальон не застанет пенсионера на месте, то выплаты повторно доставлять будут до 23 апреля.
В доставке пенсий по Среднему Уралу задействованы более 1500 почтальонов. Все они оснащены защитными масками.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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