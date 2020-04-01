Свердловские пенсионеры досрочно получат выплаты за апрель

17:59 | 6.04.2020

Фото: local.yandex.ru

Свердловчане досрочно получат пенсии и социальные пособие за апрель. Планируется, что выплаты почтальоны разнесут до 12 апреля.



В пресс-службе МР «Урал» АО «Почта России» отметили, что в период самоизоляции важно, чтобы все получатели пенсий и пособий – около 300 человек – находились дома. В случае, если почтальон не застанет пенсионера на месте, то выплаты повторно доставлять будут до 23 апреля.



В доставке пенсий по Среднему Уралу задействованы более 1500 почтальонов. Все они оснащены защитными масками.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»